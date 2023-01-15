Fatih Aksoy: “Performansı arttırdığımı düşünüyorum”

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndan Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayan Alanyaspor’da Fatih Aksoy, “İvmemizi artırıyoruz inşallah bu şekilde devam ederiz ve daha yukarılara oynamaya devam ederiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Aksoy, Trabzonspor galibiyetinin moraliyle hazırlıkların iyi gittiğini söyledi. Süper Lig’e verilen aradan iyi döndüklerini belirten Aksoy, “Takımda bir performans artışı gösterdi. Güzel de bir kamp dönemi geçirdik. Sezon başında biraz eksiktik. O bir aylık ara bize iyi geldi bana da iyi geldi. Takımla beraber ben de performansı arttırdığımı düşünüyorum” diye konuştu.

“2. yarıya bu moralle başlayacağız”

Geçen sene ligi iyi bir noktada tamamladıklarını bir puanla Avrupa Lig’ini kaçırdıklarını belirten Aksoy, beklentileri yükselttiklerini bildiklerini söyledi. Hazırlık kampını eksik yaptıklarını ve transferlerin geç geldiğini kaydeden Aksoy, “Aradan sonra daha iyi döndük ligi 24 puanla bitirdik, ilk yarıyı. Bazı maçlara baktığımızda içerdeki Giresun, İstanbul ve Adana maçında sanki 4-5 puan bıraktık gibi hissediyorum. Onları da alsaydık ikinci yarı biraz daha yüksek hedefler koyabilirdik. Ama son bitiriş bizim için iyi oldu. Bence 2. yarıya bu moralle başlayacağız. Önce kupa sonra Fatih Karagümrük maçımız var. İvmemizi artırıyoruz inşallah bu şekilde devam ederiz ve daha yukarılara oynamaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.