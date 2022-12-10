Fas, tarih yazdı! Portekiz Dünya Kupası’na veda etti

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fas, Portekiz’i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, son 16 turunda İspanya’yı eleyen Fas, Portekiz ile karşılaştı. Al Thumama Stadyumu’nda oynanan maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çaldı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda Fas, hızlı hücumlarla Portekiz savunmasına zor anlar yaşattı. 42. dakikada sol kanattan geliştirilen atakta ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Youssef En-Nesyri, kaleci Costa’dan önce kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İlk 45 dakika Fas’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, 51. dakikada oyuna dahil oldu. Portekiz, 2. yarıda baskısını arttırırken, etkili atakları sonuç vermedi. 65. dakikada oyuna giren Cheddira, uzatma dakikalarında kırmızı kart görürken, Afrika temsilcisi maçı 10 kişi tamamladı. 1-0 biten maç sonrası Fas, tarih yazarak Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.