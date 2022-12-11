Fas'ın hedefi Dünya Kupası'nın sahibi olmak!

Hırvatistan beraberliğiyle başladığı Dünya Kupası'nda, grupta Belçika ve Kanada'yı yenen, son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla turnuvanın dışına iten Fas, çeyrek finalde de Portekiz gibi güçlü bir takımı eleyerek 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın rakibi oldu.

Fas'ın Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 40'ı aşkın kişiyi gözaltında aldı.

Bütün futbolseverlerin beğenisini kazanan hırsını ve atletizmini iyi kullanan "Atlas Aslanları", teknik direktör Walid Regragui'nin şu ana kadar başarıya ulaşan taktiğiyle birleştirerek her maç rekorlara imza attı. Fas, oynadığı futbolla finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

Faslı oyuncular altyapıdan itibaren taktik disiplini öğrendi

Fas bu başarıyı yakalarken Avrupa'da altyapı eğitimini almış ve burada futbol hayatını sürdüren isimerin katkısı ile bunu sağladı. İspanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'da çok küçük yaşta futbol öğrenmeye başladılar. Takım savunmasını ve taktik disiplinin önemini öğrendiler.

Buralarda yetişen futbolcular takımın ana iskeletini oluşturuyor. PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, Bayern Münih forması giyen Noussair Mazraoui ve Chelsea'de oynayan takımın oyun lideri Hakim Ziyech, Avrupa'da yetişmiş bazı isimler olarak göze çarpıyor.

Turnuva boyunca harika bir savunma performansı gösterdiler

Turnuvada geride kalan 5 karşılaşmada çok iyi bir savunma performansı gösteren Afrika ülkesi, kalesini gole kapattı. Fas, seri penaltı atışlarında da Bono gibi bir kaleciye sahip.

31 yaşındaki kaleci, İspanya karşısında üç penaltı birden kurtararak takımına çeyrek finale taşımıştı. Fas, turnuvada kalesinde gördüğü tek golü de gruptaki Kanada maçında Naif Aguerd ile kendi kalesine attı.

Son 8 maçta sadece 1 gol yediler

Savunma güvenliğini ön planda tutan Fas, bunun karşılığını son 8 maçta sadece 1 gol yiyerek aldı.

Dünya Kupası'nda Portekiz, İspanya, Belçika ve Hırvatistan gibi takımlara kalesini kapatan Fas, turnuva öncesinde de Gürcistan'ı 3-0, Şili'yi de 2-0 yenerken, Paraguay ile golsüz berabere kaldı.

Bono 4 maçta gol yemeyerek tarihe geçti

Fas Milli Takımı'nın kalesini koruyan Yassine Bono, tek Dünya Kupası'nda dört maçta gol yemeyen ilk Afrikalı file bekçisi olarak tarihe geçti. Sevilla'da forma giyen Bono, Portekiz karşısında da milli takımdaki 50. maçına çıktı.

Dünya Kupası tarihinin en başarılı Afrika takımı oldular

Elemeler ve turnuvada 13 maçtır yenilmeyerek son 4 takım arasına kalan Fas, Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en başarılı Afrika takımı oldu.

Turnuvada 1990’da Kamerun, 2002’de Senegal ve 2010’da Gana ile çeyrek final gören Afrika takımları, Fas'ın yarı finale yükselmesiyle tarihin en büyük başarısını elde etti.

Afrika takımları Dünya Kupası'nda ilk puanını 1970'te, ilk gruptan çıkma başarısını 1986'da yaşarken, Fas'ın 2022'de gösterdiği performansla çıtayı çok daha yükseğe koydu.

Regragui, turnuvanın başlamasına 81 gün kala takımın başına geçti

Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrikalı teknik direktör olan Faslı Walid Regragui, turnuvanın başlamasına sadece 81 gün varken göreve geldi.

Takımının başında turnuva da dahil sadece 8 maça çıkan Regragui, 1966'da Portekiz'i çalıştıran Otto Gloria'nın ardından yarı finale en az maç yaparak çıkan teknik direktör oldu.

Kariyerinde ilk kez milli takım çalıştırıyor

Gloria, yarı finale kadar 5 maçta Portekiz'in başındaydı. Eski teknik direktör Halilhodzic tarafından kadro dışı bırakılan Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech'i yeniden kadroya davet eden 47 yaşındaki teknik adam, taktikleri ve sahadaki takım ruhuyla futbolseverlerin takdirini çoktan kazandı.

Kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıran Regragui, Dünya Kupası'nda yarı final bileti alan teknik adamlar Didier Deschapms, Zlatko Dalic ve Lionel Scaloni'nin yanına adını yazdırmayı başardı.