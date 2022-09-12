Yeni sezonda birbirinden farklı spor içerikler Tivibu’da sporseverlerle buluşuyor. Çok sayıda müsabakanın yer alacağı platformda; dünyanın izlediği önemli liglerle birlikte futboldan basketbola, voleyboldan tenis ve Formula 1 yarışlarına kadar dev karşılaşmalar ve önemli yarışmalar Tivibu Spor’da ve S Sport’ta yayınlanıyor.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, yeni sezonda spor tutkunları için sayısız spor içeriğini platformda izleyicilerin beğenisine sunuyor. Yeni sezonda futbol, basketbol, voleybol, tenis, Formula 1 gibi ilgiyle takip edilen önemli spor müsabakaları ve dev yarışlar Tivibu’da izleyicilerle buluşuyor.

Futbolun dev ligleri ve İngiltere’nin efsane turnuvası FA Cup Tivibu’da

Bayern Munih, Borussia Dortmund, Schalke gibi Alman devlerinin bulunduğu Bundesliga maçları ise bu sezon Tivibu Spor’da yer alıyor. Dünya genelinde tüm futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen; Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerin karşılaştığı La Liga yeni sezonda Tivibu’da yer alan S Sport kanalında yayınlanıyor. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral’ın top koşturduğu Serie A müsabakaları da yeni sezonda S Sport’ta izlenebiliyor. Ayrıca geçen yıl Wembley’de Liverpool - Chelsea finaline ev sahipliği yapan İngiltere’nin efsane futbol turnuvası FA Cup bu sezonda Tivibu Spor ekranlarında.

Tivibu’da yeni sezonda basketbol fırtınası

Avrupa sahnesinde dev takımların mücadele ettiği; Türkiye’yi ise Vasilije Mici, Shane Larkin, Will Clyburn gibi güçlü isimlerin yer aldığı A.Efes ile Scottie Wilbekin, Nick Calathes Nemanja Bjelica gibi başarılı isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe Beko’nun temsil ettiği Euroleague, yeni sezonda S Sport’ta basketbol severlerle buluşuyor. Beş Türk takımıyla temsil edileceğimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi heyacanı da Tivibuspor ekranlarına geliyor. Ayrıca, Türkiye’den Türk Telekom ve Bursaspor’un katıldığı ve Avrupa’nın güçlü takımların bulunduğu Eurocup da bu sezon S Sport’ta yer alıyor. Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi milli basketbolcuların yer aldığı NBA yeni sezonda Tivibu ‘da heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Sporseverler için sayısız spor içeriğini yayınlayan Tivibu, yeni sezonda tenis ve voleybol karşılaşmalarının yanı sıra motor sporları tutkunlarının heyecanla takip ettiği Formula 1 ve Moto GP yarışlarını da platform kanallarından S Sport’ta yayınlıyor.