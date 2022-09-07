FanSupport, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi İş Ortağı oldu!

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan anlaşma doğrultusunda, Fenerbahçe taraftarları müsabaka sonuçlarına, kazanılacak kupalara ve Avrupa Kupaları’nda tur geçme gibi başarılara, şartlı şekilde destek olabilecek. Bu sayede hem Fenerbahçe kazanacak hem de takımına gönülden bağlı olan taraftarlar şartlı destek vererek; kulübün hedeflerine ve ihtiyaçlarına ulaşmasında pay sahibi olacak.

FanSupport, sürdürülebilir ve izlenebilir destek imkânı sunuyor

Taraftarlar, kulübün güncel kampanyalarını platform üzerinden takip ederek, hangi koşulların gerçekleşmesi şartıyla destekte bulunacağını kendisi belirliyor ve yapılan destekleri sistem üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Fenerbahçe taraftarları FanSupport’un mobil uygulamasından üye olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başlatmış olduğu şartlı destek kampanyalarına katılabiliyor. FanSupport platformuna üye olduklarında kendilerine bir kullanıcı cüzdanı açılan taraftarlar, cüzdanlarına kredi kartı ve/veya diğer bankalar üzerindeki hesaplarından para transferi yapabiliyor ve katılmak istedikleri şartlı destek kampanyalarına belirledikleri miktar kadar destek olabiliyor. Kampanya koşulu gerçekleşirse ilgili tutarlar kulübe aktarılırken, koşul gerçekleşmezse kullanıcı cüzdanına geri gönderiliyor. Taraftarlar, FanSupport platformunu kullandıkları için herhangi bir üyelik ücreti ödemiyor.

Fenerbahçe taraftarları kulüplerine farklı modellerde destek olabiliyor

FanSupport platformunda, “müsabaka destekleri” ve “genel başarı destekleri” gibi farklı koşullu destek modelleri bulunuyor. Taraftarlar, müsabaka destekleri ile kulüplerin maçı kazanması şartıyla; genel başarı destekleri ile de lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası’nın kazanılması, Avrupa Kupaları’na katılım veya tur atlanması gibi konularda koşullu destek olabiliyor.