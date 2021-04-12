banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
Yargıtay'dan başörtüsü kararı!
Yargıtay'dan başörtüsü kararı!
Cihangir sapığı yakalandı!
Cihangir sapığı yakalandı!

Falcao’nun ameliyatından sonra ilk fotoğraf geldi

Dün Galatasaray idmanında kafasına aldığı darbe sonucu ameliyat edilen Falcao’nun son durumu hakkında Kolombiyalı golcünün eşi bir fotoğraf paylaştı ve "Asla pes etme" notunu yazdı.

Spor 12.04.2021, 12:15
1
Falcao’nun ameliyatından sonra ilk fotoğraf geldi

Dün Galatasaray idmanında kafasına aldığı darbe sonucu ameliyat edilen Falcao’nun son durumu hakkında Kolombiyalı golcünün eşi bir fotoğraf paylaştı ve "Asla pes etme" notunu yazdı.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, operasyon geçirdi. Hastanede müşahede altında tutulan yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, "Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme..." notunu yazdı.

35 yaşındaki yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olması bekleniyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık