Falcao’dan İspanya’da 2. maçında 2. gol

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra İspanya’nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, Athletic Bilbao maçında attığı golle, takımındaki ikinci karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’dan karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, transfer olduğu Rayo Vallecano’da ikinci maçında da boş geçmedi. Athletic Bilbao ile oynanan lig karşılaşmasında oyuna 76. dakikada Unai Lopez’in yerine dahil olan Falcao, 90+6. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

35 yaşındaki futbolcu, Getafe ile oynanan ve 3-0 kazandıkları müsabakada da 71. dakikada oyuna girmiş, 81. dakikada takımının 3. golünü kaydetmişti.

Rayo Vallecano, La Liga’da oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.