Falcao yerine Boupendza mı? Galatasaray'da transfer iddiası

Süper Lig'de Hatayspor ile 18 gol atan ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu.

Devre arası transfer döneminde Rusya'nın Krasnodar takımına gitmek istemeyince Hatay'da kalan Aaron Boupendza'nın ismi uzun bir süredirFenerbahçe ile de anılıyordu. Gabon'dan gelen son haberlere göre Boupendza, şimdi de Galatasaray'ın radarında...

FALCAO YERİNE BOUPENDZA...

Gabon basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın gelecek sezon Radamel Falcao yerine Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer listesinin ilk sırasında golcü futbolcunun bulunduğu belirtildi.

'BÖYLE OLACAĞINI KİM TAHMİN EDERDİ?'

Boupendza için Gabon Media Time'da çıkan değerlendirmede ''Onun böyle bir futbolcu olacağına kim ihtimal verebilirdi? Gabon'un yaramaz çocuğu olarak çıktı, performansından daha çok disiplinsiz hareketleri ile gündem oldu. Ama şimdi kendisini sorgulamış ve kafasını sadece futbola veren bir Boupendza izliyoruz. Sonuç ne mi oldu? Büyük takımlar artık onun peşinde, onun için savaş veriyorlar.'' sözleri kullanıldı.

'ÖNCE ARSENAL, ŞİMDİ GALATASARAY...'

Haberde ayrıca ''Boupendza, Galatasaray'ın tüm forvetlerinden daha fazla gol atmış durumda. Avrupa'nın en golcüleri arasında yer alıyor. Bir zamanlar ismi Arsenal ile de geçmişti, şimdi de Galatasaray çok ciddi bir aday.'' denildi.

ÖNCELİĞİ TÜRKİYE'DE KALMAK

Aaron Boupendza'nın bu yaz transferde önceliği Türkiye'de kalmaktan yana verdiği ancak pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüplerin Hatayspor'un istediği ücret olan 10 milyon euro ödemesinin zor olduğu belirtildi. (Fanatik)