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Falcao, ailesiyle Aslan Park’ı gezdi
GALATASARAY'IN KOLOMBİYALI FUTBOLCU RADAMEL FALCAO, AİLESİYLE BİRLİKTE TUZLA VİAPORT MARİNA'DA BULUNAN ASLAN PARK'I GEZDİ.
Spor 18.08.2020, 16:59
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Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı gezdi.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı ziyaret etti. Falcao ve ailesi, farklı türdeki büyük kedileri izlerken, onlarla ilgili de sorular sorarak bilgi aldı. Kaplanların bulunduğu alanda hatıra fotoğraf çektiren Falcao ve ailesi daha sonra yavru kaplanları sevdi.
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