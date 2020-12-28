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Fahrettin Sayman: "Devre arası gerekeni yapacağız"
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu maça şehir olarak iyi hazırlanmıştık. Ancak mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım" dedi.
Spor 28.12.2020, 22:11
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Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası, "Bu maça şehir olarak iyi hazırlanmıştık. Ancak mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım" dedi.
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayman, 2-1 kaybedilen Bursaspor maçın sonrası basın toplantısında şunları söyledi:"Hocamız Bursa’yı çok iyi biliyor. Ona göre hazırlandık. Şehirle birlikte hazırlandık. Bu maç çok önemliydi. İki haftadır yenilmemiştik. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp düzlüğe çıkmamız lazım."
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