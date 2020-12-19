Son Dakika
Fahrettin Sayhan: “Her şeye rağmen iyi mücadele ettik”
Eskişehirspor’un son dakikalarda kalesinde gördüğü golle berabere kaldığı Menemenspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, “Bazıları yalan olduğunu düşünüyor ama şu anda soyunma odasında ağlayan çocuklar var” dedi.
Spor 19.12.2020, 18:40
2
Eskişehirspor’un son dakikalarda kalesinde gördüğü golle berabere kaldığı Menemenspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, “Bazıları yalan olduğunu düşünüyor ama şu anda soyunma odasında ağlayan çocuklar var” dedi.Eskişehirspor TFF 1. Lig 15. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, “Öncelikle bu maça gelirken 5 tane Korona virüslü, 2 tane sakat sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bahanelerin arkasına saklanacak halimiz yok. Her şeye rağmen iyi mücadele ettik. Genç çocuklarla oynadık. Dilde birlik var ama duyguda var mı bilmiyorum. Şu an soyunma odasında çok ağlayan çocuklar var. Bazıları yalandan ağlıyorlar diyordu. Bu takımda birlik var. Oyunculardan yönetime kadar herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Hatayspor
|12
|21
|5. Karagümrük
|13
|20
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Göztepe
|13
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Giresunspor
|14
|26
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|14
|15
|12. Balıkesirspor
|14
|15
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Leicester City
|13
|24
|4. Southampton
|14
|24
|5. Man City
|13
|23
|6. Everton
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|14
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|14
|11
Sayfalar Tümü