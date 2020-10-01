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Fahrettin Koca açıkladı! Futbol maçları seyircili oynanacak mı?
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi! Peki futbol maçları seyircili oynanacak mı? İşte o sorunun cevabı ve Koca'nın müjdesi...
Spor 01.10.2020, 09:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçların seyircili oynanmasıyla ilgili olarak Bakan Koca, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.
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