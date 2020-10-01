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Fahrettin Koca açıkladı! Futbol maçları seyircili oynanacak mı?

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi! Peki futbol maçları seyircili oynanacak mı? İşte o sorunun cevabı ve Koca'nın müjdesi...

Spor 01.10.2020, 09:17
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Fahrettin Koca açıkladı! Futbol maçları seyircili oynanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçların seyircili oynanmasıyla ilgili olarak , "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.

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