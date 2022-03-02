Fabio Borini hastaneye götürüldü

DG Sivasspor müsabakasının ilk devresine sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor.

Maçın 43. dakikasında Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini, girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Sedye ile ambulansa bindirilen Borini, kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü. Forvet oyuncunun yerine Yann Karamoh oyuna girdi.