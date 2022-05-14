FA Cup’ın sahibi Liverpool

İngiltere FA Cup Final maçında Liverpool, Chelsea’yi penaltılarda 6-5 mağlup ederek FA Cup’ı müzesine götürdü. Liverpool, bu sezon ikinci kupasını kaldırmış oldu.

İngiltere FA Cup Final müsabakasında Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden karşılaşmayı Liverpool 6-5 kazanarak FA Cup’ı müzesine götürdü.

Ayrıca Liverpool, bu sezonki ikinci kupa zaferine imza atmış oldu. İngiltere Lig Kupası’nın alan Kırmızılar, bu kez de İngiltere FA Cup’ı da müzesine götürerek sezon tamamlanmadan ikinci kupasını kazandı.