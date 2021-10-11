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Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek

Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle F.Bahçe ile olan ilişkiler büyük yol kaydetti. Ezeli rakipler, saha dışındaki çatışmaların son bulması ve ticari anlamda daha fazla kazanç elde edebilmek adına ortak projeleri hayata geçiriyor. Amatör branşlarda ortak hareket etme, yurt dışında mağazaların kurulması gündeme alındı. İlerleyen süreçte Fenerium'larda G.Saray ürünleri, GS Store'larda da F.Bahçe ürünlerinin yer alacağı konuşuluyor. Örneğin bir G.Saraylı, Fenerium'dan takımının formasını alabilecek.

Spor 11.10.2021, 14:49 11.10.2021, 14:56
Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek

Milliyet'in haberine göre; iki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazanın da İngiltere'de Londra'da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye'de Galatasaray Store veya Fenerium'la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi. Ancak başka iddialar da var.

ÇATIŞMAYI AZALTMAK

Sporda centilmenlik, kardeşlik duygusunu toparlama adına ilerleyen süreçte Galatasaray Store'larda ve Fenerium'larda ezeli rakiplere ait ürünlerin satışının yapılması da gündemde. Bu konu sosyal medyada taraftarları da ikiye bölmüş durumda.

GERGİNLİK BİTTİ

Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.

Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa'da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray'da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.

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