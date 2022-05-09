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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye’de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle yüzde 40’ı tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.”
Eyüpspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor 09.05.2022, 19:50
Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig’de play-off oynamaya hazırlanan Eyüpspor’da teknik direktör HamzaHamzaoğlu dönemi sona erdi. Eyüp ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Deneyimli teknik direktör Eyüpspor başında çıktığı 10 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 2 kez de galibiyet almıştı.