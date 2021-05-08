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Eyüpspor şampiyonluk kupasını aldı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig’e yükselen Eyüpspor bugün oynanan Van Spor maçı sonrası kupasını aldı.

Spor 08.05.2021, 19:26
Eyüpspor şampiyonluk kupasını aldı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig’e yükselen Eyüpspor bugün oynanan Van Spor maçı sonrası kupasını aldı.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda Silahtaroğlu Vanspor FK ile oynanan maçtan sonra düzenlenen törende Eyüpspor’a kupa ve madalyalarını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez verdi.

Ali Düşmez kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük özveri içerisinde zor bir sezonu tamamladık. Futbol ailesi olarak omuz omuza bugünleri de atlatacağız. Eyüpspor büyük bir emek vererek hak ettiği şampiyonluğa ulaştı. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına Eyüpspor camiasını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de başarılar diliyorum" dedi.
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