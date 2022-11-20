Eyüpspor - Göztepe maçına spor camiasından yoğun ilgi

Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasını milli futbolcular ve teknik direktörler tribünden takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor ile Göztepe, Eyüp Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, müsabakaya yoğun ilgi gösteriliyor. Eflatun-sarılı taraftarların yanı sıra spor camiasından da ilgi var. Milli futbolculardan Serdar Gürler ve Samet Akaydın ile Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un eski teknik direktörü Önder Karaveli müsabakayı tribünden takip etti.

Göztepe’nin yüzde 70 hissesine sahip olan Sport Republic firmasının Danimarkalı yöneticileri de karşılaşmayı izlemek için stadyumda yerini aldı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Göztepe Kulübü yöneticileri ile yakından ilgilendi.

Öte yandan Göztepe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oluyorlar.