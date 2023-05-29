Spor Toto 1. Lig play-off 2. Tur müsabakasında çarşamba günü oynanacak Eyüpspor-Bodrumspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’de play-off heyecanı 2. Tur maçlarıyla yaşanacak. Turun ilk mücadelesine Eyüpspor, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Bodrumspor’u konuk edecek. Bu müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.