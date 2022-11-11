Eyüp Arın 23. kez Adanaspor’un başında

Adanaspor’da Teknik Direktör Önder Karaveli ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi.

Sezona Önder Karaveli ile başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınmaması üzerine karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Turuncu-beyazlı ekip, takımı tecrübeli teknik direktör Eyüp Arın’a emanet etti.

Adanaspor’da 1996 yılında, gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak göreve başlayan Eyüp Arın, 27 yıllık Adanaspor macerasında 23. kez takımın başına getirildi.