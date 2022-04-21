banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”

Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok”

Futbolda eksiden para olmadığını ancak kalitenin olduğunu, şimdilerde paranın olduğunu ancak kalitenin olmadığını belirten futbol yorumcusu, eski milli futbolcu Evren Turhan, “25 yıl önceki Kocaelispor kadrosu olarak bugün oynasak şampiyon olurduk” dedi.

Spor 21.04.2022, 11:53
Evren Turhan: “Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok”

Futbolda eksiden para olmadığını ancak kalitenin olduğunu, şimdilerde paranın olduğunu ancak kalitenin olmadığını belirten futbol yorumcusu, eski milli futbolcu Evren Turhan, “25 yıl önceki Kocaelispor kadrosu olarak bugün oynasak şampiyon olurduk” dedi.

Kocaelispor’un ilk kupasına imzasını atan, eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Evren Turhan, Türk futbolu ve son gelişmeleri değerlendirdi.

“Bizim dönemimizde futbol kalitesi yüksekti”

Kupayı kazandıkları dönemle günümüz futbolunu kıyaslayan ve o günkü takımın bugün şampiyon olacağını söyleyen eski milli futbolcu Turhan, “O dönem Türk oyuncular çok daha yetenekliydi. Çok klas oyuncular vardı. Şimdi futbol değişti ve gelişti. Fizik olarak oyuncular daha güçlüler, daha çok mesafe kat ediyorlar ama futbolun yetenek işi olduğunu unutmamak lazım. Onun için ülke olarak genç oyunculara eğilmemiz lazım. Kulüplerimiz ve büyük takımlarımız son yıllarda mecburiyetten genç oyuncu oynatıyor. Bunların çoğalması gerekiyor. Futbol bizim dönemde daha yavaş oynanıyordu fakat zevk vardı. Oyun kalitesi bence çok yüksekti. İnşallah bunu ülke futbolu olarak yavaş yavaş yakalayacağız" dedi.

“O kadroyla bugün oynasak şampiyon olurduk”

Şartların değiştiğini belirten Turhan, "Sosyal medya, teknoloji, sahalar çok güzel, paralar çok güzel. Bu kadar güzel şeylerin sonucunda da insanlar güzel futbol bekliyor. Liglerde iyi oynayan takımlarımız var. Alt ligleri de takip ediyorum. Konyaspor’u izlerken zevk alıyorum. Antalya, Nuri hocayla birlikte zevk veriyor. Oyun kurgusu, sistemi var. İzlediğiniz zaman ‘Şu oyuncular burada doğru oynuyor. Doğru oyun oynuyorlar. Savunma kadar gol atmaya çalışıyorlar. Öne oynuyorlar, dikine oynuyorlar’ diyorsunuz. Farklı oynayan takımlar da var. Geriden oyun kuruyorlar. Zor bir oyun. Galatasaray bunu denedi. Çok maçta hayal kırıklığına uğradı. Bizim 25 yıl önceki kadromuz, bu kadar yetenekli oyuncular bugün oynasak biz şampiyon olurduk. Çok kalite farkı var. Hele ki bu şartlarda çalışacaksın. Bakış açın değişecek. Eskiden para yoktu, kalite vardı. Şimdi para var, kalite az. Sıkıntı bu biraz. Üzücü. Ama yetenekli gençlerimiz var, alt yapıdan yetişiyor” ifadelerini kullandı.

“Kocaelispor marka değeri çok yüksek bir kulüp”

Kocaelispor’u ve 1. Lig’de oynanan futbolu da yorumlayan Evren Turhan, “1. Lig’de de iyi maçlar oluyor. Oyun temposunu yükseltmek çok kolay olmuyor. Kaliteli oyuncular var. Daha savunma ağırlıklı, birbirine denk takımlar var. Kocaelispor’u da takip ediyorum. Kocaelispor marka değeri çok yüksek bir kulüp. Oyunculara gelirken bunu anlatmak lazım. Kocaelispor’da şu eksikliği gördüm; sahada Kocaelispor forması giymiş oyuncular bulunuyor ama aralarında ve taraftarla kopukluk var. Kocaelispor’un o eski ruhunu yakalaması lazım. Para olabilir, her şey olabilir ama o ruhu vermek lazım. Burada sıkıntı en iyi oyuncuları getirmek değil. Gelen oyuncu, Kocaelispor’un o armasıyla beraber, yeşil-siyah formayı gerçekten o ruhla giymeli. Oyuncu kendisini kulüpten üstün görmeyecek. En üstün Kocaelispor’dur. Bazı oyuncularda ‘Ben buraya geldim ama ben şuyum’ tavrını gördüm. Kocaelispor bunu çok iyi lanse etmeli. Kocaeli’nin Süper Lig’de olması gerekiyor. Taraftarı, tribünü, maddi gücü, her türlü imkanı var. Bu durumlarda olmamalı. İnşallah bir an önce toparlarlar. Seyirciyle beraber oyuncuların o ruhu yakalaması lazım. Yeşil-Siyah takım var, evet Kocaelispor ama taraftarla o bütünlüğü göremedim" dedi.

“Zoru başarmak önemli ancak şu an iş çok kolay değil”

Kocaelispor’un bu hafta oynayacağı Menemenspor maçını değerlendiren Turhan, "Çok zor. Zoru başarmak çok önemli. Hedef başkaydı. Şimdi küme düşmemeye geldi. Bu baskıdan çıkmak önemli. Yeni hocayla anlaştılar. Fırat Gül, inşallah başarılı olur. Bu sene takımı ligde tutarlar ve bu sene yapılan hataları seneye bir daha yapmazlar. Şu an iş çok kolay değil. Her maç aynı konsantrasyon ve daha üstüne koymak gerekiyor. Daha çok talep etmek lazım. Taraftar zaten buradaki maçlarda yalnız bırakmayacak. Bir de tepkileri çok fazla gördüm. Mağlupken ve öne geçince taraftarın tepkileri çok uçtu. Hem dibe gidiyor, hem tavan yapıyor. Bunu iyi dengeleyip Kocaelispor için taraftarın, oyuncuların bu takıma sahip çıkması lazım. Son ana kadar da inşallah bunu başarırlar” sözlerini kaydetti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
az bulutlu