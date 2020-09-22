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Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti
A Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer A Spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili yaşadığı tartışmanın ardından "Bir daha seninle aynı programa çıkmam" diyerek programdan ayrıldı.
Spor 22.09.2020, 10:03 22.09.2020, 10:07
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A Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer A Spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili tartışma yaşadı.
Turhan, Emre Bol'un "Arda Turan'ı ben senin gibi millet beni sevsin diye övmem. Arda, beni yarın öbür gün beni arar diye övmem. Ben burada neyse onu söylerim" sözleri üzerine, "Sen nasıl konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Beni ne zannediyorsun sen. Ben bir daha seninle aynı programa çıkmam" dedi ve canlı yayını terk etti.
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