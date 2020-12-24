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Everton: 0 - Manchester United: 2 | Maç sonucu
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.
Spor 24.12.2020, 11:53
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İngiltere Premier Ligi'nde üst sıralardaki iki ekibin mücadelesinde Manchester United güldü. Kırmızı Şeytanlar, Lig Kupası çeyrek finalende Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, galibiyete son dakikalarda ulaştı. 88'de Edinson Cavani, takımını 1-0 öne geçirirken; 90+6'da Martial maçın skorunu ilan etti.
Milli oyuncumuz Cenk Tosun, 89'da Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.
İNGİLTERE LİG KUPASI EŞLEŞMELERİ
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester City ile Manchester United, Tottenham ile Brentford eşleşti. Maçlar 4 Ocak'da oynanacak.
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