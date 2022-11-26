Euroleague’in 10. haftasında İtalya’da Türk çıkartması

Avrupa’nın en çok takip edilen basketbol ligi olan Euroleague’de Türkiye’yi temsil eden takımlarımız A. Efes ve Fenerbahçe Beko İtalya çıkartması yaptı.

A. Efes, Virtus Bologna karşısında dün parkeye çıkarken maçı 85-80’lik skorla kazanmayı başardı. EuroLeague lideri Fenerbahçe ise geçtiğimiz perşembe günü oynanan müsanbakada, deplasmanda Olimpia Milano’yu 82-72 yendi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da karşılaşmayı yerinde izleyerek bu heyecana ortak oldu. İkili, geçtiğimiz günlerde, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan, Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport ve S Sport2’yi 2025 yılına kadar TV+ platformunda sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Euroleague’in yanı sıra dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından LaLiga, Serie A, F1, NBA ve NFL gibi geniş yelpazede spor içeriği S Sport ve S Sport2 ile 3 yıl daha TV+ ekranlarında spor tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.