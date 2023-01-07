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Euroleague’de haftanın MVP’si Filip Petrusev
THY Euroleague’de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız’da 36 verimlilik puanı ile oynayan Sırp basketbolcu Filip Petrusev oldu.
Spor 07.01.2023, 15:41
THY Euroleague’de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Kızılyıldız’da 36 verimlilik puanı ile oynayan Sırp basketbolcu Filip Petrusev oldu.
THY Euroleague’de 17. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Valencia Basket karşısında 36 verimlilik puanı ile oynayan Filip Petrusev haftanın MVP’si seçildi. Kızılyıldız’ın 22 yaşındaki oyuncusu, takımının Valencia Basket’i 77-75 mağlup ettiği maçta 25 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı. Gecede 11’de 11 serbest atış isabeti bulan genç oyuncu, bu performansıyla kariyer rekoru kırdı.