Euroleague’de 18. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. A. Efes ise çarşamba günü Valencia’ya konuk olacak.
THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. A. Efes ise çarşamba günü Valencia’ya konuk olacak.
THY Euroleague’de 18. hafta maçları yarın ve perşembe günü oynanacak. Hafta, yarın saat 21.00’de oynanacak Kızılyıldız - Real Madrid, Monaco - Olympiakos mücadeleleri ile başlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30’da başlayacak. Ligdeki son 5 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, 10 galibiyet 7 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor. 15. basamaktaki Panathinaikos’un, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.
Euroleague’de 18. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
21.00 Monaco - Olympiakos
22.00 Alba Berlin - Olimpia Milano
22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih - Cazoo Baskonia
22.30 Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas
11 Ocak Çarşamba
22.00 ASVEL - Barcelona
22.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan
22.30 Valencia - A. Efes