THY Euroleague’de 11. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Euroleague’de 11. hafta heyecanı yarın ve 2 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk takımları müsabakalarını evinde oynayacak. Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Haftanın son maçında Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek.

Euroleague’de 11. haftanın programı şöyle:

20.30 A.Efes - Olympiakos

20.30 ALBA Berlin - Barcelona

22.00 Asvel - Monaco

22.30 Baskonia - Olimpia Milano

22.45 Partizan - Valencia Basket

2 Aralık Cuma

20.00 Kızılyıldız - Virtus Bologna

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

22.30 Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv