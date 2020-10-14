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Euroleague, Zenit’i iki maç hükmen mağlup ilan etti
EUROLEAGUE, KORONA VİRÜS VAKALARI NEDENİYLE SAĞLIKLI 8 OYUNCUSU OLMADIĞI İÇİN BASKONİA VE VALENCİA MAÇLARINA ÇIKAMAYAN ZENİT'İ BU İKİ MÜSABAKADA HÜKMEN MAĞLUP İLAN ETTİ.
Spor 14.10.2020, 13:28
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Euroleague, korona virüs vakaları nedeniyle sağlıklı 8 oyuncusu olmadığı için Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayan Zenit’i bu iki müsabakada hükmen mağlup ilan etti.
Euroleague ekiplerinden Zenit, korona virüs testi negatif çıkan 8 oyuncusu olmadığı için, 13 Ekim’de Baskonia maçına çıkamamıştı. Yarın oynanması gereken Valencia Basket mücadelesini de takımdaki vakalar nedeniyle oynayamayacak olan Rus ekibine, Euroleague Disiplin Kurulu’ndan ceza geldi. Kurul, Zenit’i bu iki maçtan 20-0 hükmen mağlup ilan etti.
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