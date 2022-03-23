Euroleague ve Eurocup’ta Rusya kararı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko…

Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarlar Yönetim Kurulu, Rus takımların Euroleague ve Eurocup’taki durumlarıyla ilgili olarak bugün bir toplantı gerçekleştirdi.



Alınan kararlar doğrultusunda Euroleague ve Eurocup’ta yer alan Rus takımlarının 2021-2022 sezonundan ihraç edilmesine karar verildi. Bu doğrultuda, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St. Petersburg, Euroleague’de; Lokomotiv Kuban ise Eurocup’ta sezonun geri kalanında mücadele edemeyecek.





Geçtiğimiz haftalarda Euroleague kulüplerinin yaptığı oylama sonucunda alınan karar doğrultusunda Rus takımları ile oynanan karşılaşmalar geçersiz sayılacak ve yeni puan tablosu bu doğrultuda şekillenecek.





ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO’NUN DURUMU



Alınan kararın ardından Euroleague’de oluşan yeni sıralamada, Anadolu Efes bir basamak yükselerek beşinci sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe Beko ise, 9 galibiyet 13 mağlubiyet ile 11’inci sıradaki yerini korudu. Efes, Rus takımlarına karşı oynadığı 6 karşılaşmadan 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etmiş, Fenerbahçe Beko ise, şu ana kadar Rus takımlarıyla oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.