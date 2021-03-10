Euroleague'den yeni pandemi kararları

Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da içinde yer aldığı Euroleague, pandemi dolayısıyla aldığı bu yeni kararlarla kulüpleri zora sokacak.

Alınan bu yeni kararlar şöyle;

Herhangi bir play-off maçı mevcut salonda oynanamazsa salon değişecek.

Play-off maçları en fazla 1 kez ertelenecek. İlk ertelemeye sebep olan takım hükmen mağlup sayılacak.

Bir takım, play-off maçına çıkaracağı 8 oyuncusu olmazsa hükmen yenik sayılacak. İki ekip de sahaya takım çıkaramazsa seride önde olan galip ilan edilecek.

Kısıtlamalar ve yeterli oyuncu olmaması nedeniyle bir takım dörtlü finalde maça çıkamazsa, normal sezon sıralamasına göre başka bir takım davet edilecek.

2'den fazla takım dörtlü finale katılamazsa organizasyon ertelenecek ve farklı bir konumda gerçekleştirilecek.