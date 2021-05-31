Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!

Euroleague 2020-2021 sezonu Anadolu Efes! Temsilcimiz daha önce finali kaçırdığı Final Four’da bu kez Türkiye’ye şampiyonlukla dönüyor. Ergin Ataman ve öğrencileri Barcelona’yı finalde 86-81’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Ergin Ataman Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından Anadolu Efes ile de Avrupa’da şampiyonluk yaşayarak Türk basketboluna bir kez daha adını yazdırmayı başardı. Ergin Ataman ayrıca Euroleague’de şampiyonluk yaşayan ilk Türk antrenör olmayı başardı.

Anadolu Efes 10 sayı geriye düştüğü maçta bir ara 11 sayılık fark yakalamayı başardı. Ancak nefes kesen finalde son 5 dakikaya eşitlikle girdi. Son 3 dakikada ise Euroleague’in MVP’si Micic ile Larkin’in hücumda bulduğu sayılar Efes’e şampiyonluğu getirdi. Son 1 dakikaya 81-76 önde giren Anadolu Efes hata yapmayarak Euroleague’de şampiyonluğa kazanmayı başardı.

Temsilcimizde Vasilije Micic 25 sayı, Shane Larkin ise 21 sayıyla oynadı. Sertaç Şanlı da 8’i ilk periyotta olmak üzere toplam 12 sayıyla tarihi zaferde katkı sağladı. Euroleague'in normal sezonunda en değerli oyuncu seçilen Anadolu Efes’ın Sırp yıldız basketbolcusu Micic, Final-Four'un da en değerli oyuncu unvanını aldı.

ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇTİ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman; Montepaschi Siena ile 2002’de Saporta Kupası’nı, Beşiktaş ile 2012’de EuroChallenge’ı, Galatasaray ile 2016’da EuroCup’ı kazanmıştı. Toplamda 4. Avrupa zaferi için ter döken Ergin Ataman (Dusan Ivkovic ve David Blatt’ten sonra) EuroLeague-EuroCup dublesi yapan 3. koç olmayı başardı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun ardından Euroleague’i kazanan bir diğer Türk takımı oldu.

HİDAYET TÜRKOĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes için kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasını kazandıran Anadolu Efes'i canı gönülden kutluyorum. Bir basketbolsever olarak ayrıca mutlu ve gururluyum. Son 5 yıla baktığımızda Euroleague'de takımlarımız inanılmaz yatırımlar yapıyor. 2017 yılında Fenerbahçe, bu sene de Anadolu Efes şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes’in son 2 senedir yükselen bir grafiği vardı. Bu grafik de sonuç olarak en büyük kupayı kazandırdı. Başta basketbola çok uzun yıllardır yatırım yapan ve bu sporu destekleyen Tuncay Özilhan ve ailesini, tüm Anadolu Efes Yönetimi’ni daha sonra da büyük övgüyü hak eden Ergin Ataman ve oyuncularını tebrik ediyorum. Ayrıca basketbol, bugün tüm ülkede yine önemli bir birleştirici unsur olmuştur. Tüm basketbolseverler bu gece ülkemizi temsil eden takımımızı destekledi. Destekleri için tüm basketbolseverlere de teşekkür ederim.”

Salon: Lanxess

Hakemler: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Gytis Vilius

Barcelona: Brandon Davies 17, Adam Hanga, Leandro Bolmaro 7, Rolands Smits, Pau Gasol 1, Alex Abrines 2, Cory Higgins 23, Kyle Kuric 18, Victor Claver 2, Nikola Mirotic 11, Nick Calathes

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes: Shane Larkin 21, Rodrigue Beaubois 3, Chris Singleton 4, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 12, Adrien Moerman 6, Tibor Pleiss 5, Vasilije Micic 25, James Anderson, Bryant Dunston 6, Krunoslav Simon 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-15 (Barcelona lehine)

Devre: 39-36 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 65-58 (Anadolu Efes lehine)