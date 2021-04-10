Euroleague'de eşleşmeler belli oldu!

Normal sezonu yedinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko'nun rakibi Rus ekibi CSKA Moskova olurken, puan cetvelinde üçüncü olan Anadolu Efes ise İspanyol temsilcisi Real Madrid ile eşleşti.

12 Nisan Pazartesi günü oynanacak Panathinaikos - Zenit maçıyla son eşleşme de netleşecek. Zenit o maçı kazanması halinde Barcelona'nın rakibi olacak. Sahadan galip ayrılan taraf Panathinaikos olursa, sekizinci sıradan play-off biletini alan takım İspanyol ekibi Valencia olacak.

Eşleşmelerde üç galibiyete ulaşan takımların Final Four'a kalacağı turda maçlar 20 Nisan'da başlayacak. Final Four maçları ise Almanya'nın Köln kentinde 28 Mayıs - 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

(Maçkolik)