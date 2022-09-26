Euroleague 3 yıl boyunca S Sport’ta

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Euroleague 3 yıl boyunca S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Euroleague, önümüzdeki 3 yıl boyunca S Sport ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapılan anlaşmanın ardından gerçekleşen tanıtım lansmanına Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Euroleague Basketball Başkanı Dejan Bodiroga ve Euroleague CEO’su Marshall Glickman ve Euroleague yöneticileri katıldı. İlk olarak söz alan Sadettin Saran, yeni görevinden dolayı Euroleague CEO’su Marshall Glickman’ı kutlarken “Yeni görevinden dolayı Marshall Glickman’ı tebrik ediyorum ve ayağının tozuyla bu toplantıya katıldığı için teşekkür ediyorum. Saran Group 32 yıldır Türk sporuna katkıda bulunmaya çalışıyor. Bugün Euroleague’i hem S Sport hem de S Sport+’dan izleyeceğimizi duyuruyoruz. Ülkemizi başarılı şekilde temsil eden temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Umarım 3 senemiz çok iyi geçer” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz büyüyerek ilerlemek”

32 senedir hem Türkiye hem de yurt dışında bu işlere gönül vererek hareket ettiklerini söyleyen Sadettin Saran, “Büyümeye devam edeceğiz. S Sport Plus şu anda 1 milyon aboneyi geçti. Büyümeye devam ediyoruz. Bunu sadece abonelik bazında değil içerik olarak da söylüyoruz. Sadece Türkiye değil yurt dışında da büyümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Büyümeyen şirketler yok olmaya mahkumdur diyerek sürekli büyümeye çalışıyoruz. Euroleague’in yayın haklarını aldığımız için çok mutluyuz. Türk takımlarının içinde olması ayrı bir gurur vesilesi. İlk hedefimiz 3 sene hep beraber Euroleague’i Türkiye’de yayıncı anlamında daha da ileriye götürmek” açıklamasında bulundu.

Glickman: “Türkiye’de müthiş bir ilgi var”

Euroleague CEO’su Marshall Glickman, göreve geldikten sonra Türkiye’ye ilk kez geldiğini söyleyerek “CEO olarak ilk kez buradayım. Türkiye en önemli pazarlardan birisi. Saran Group ile olan anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Türkiye’de izlenme oranları müthiş bir artış gösterdi, yüzde 35’lik bir artış söz konusu. Saran Group bizim için ideal bir ortak. Burada bizim için en önemli konulardan birisi dijital platformlar. Bu sayede daha özellikle genç olmak üzere çok insana ulaşarak altyapıyı güçlendirmek çok daha önemli. Mücadeleci bir lig söz konusu. Burada yapmaya çalışacağımız şeyler olacak. Buradaki değeri artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ancak bunun için zaman lazım” dedi. Glickman, “Gelecek 3 yıl içinde Final-Four’un tekrar İstanbul’da yapılması gündemde mi?” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.