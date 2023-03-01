Eurocup Women: Galatasaray: 75 - Cadi La Seu: 65

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Çeyrek Final rövanş maçında Cadi La Seu takımı ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan maçı 75-65 kazanan sarı-kırmızılılar turnuvada yarı finale adını yazdırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup Women çeyrek finalde karşılaştığı Cadi La Seu karşısına, Işıl Alben, Epiphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azure Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başladı ve üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. McCowan 20 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Aija Jurjane 13 sayı, 4 ribaunt; Azura Stevens 12 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı. Galatasaray, ilk çeyreği 21-12, ikinci periyodu ise 19-15 önde kapatarak soyunma odasına 40-27 önde gitti. Teaira McCowan 16 sayı ve 13 ribauntluk performans ile oynadı. Azura Stevens ise 8 sayı ve 5 ribauntla onu takip etti. Üçüncü çeyrekte İspanyollar 15-20’lik periyot skoruyla farkı tek hanelere indirirken final çeyreğindeki oyunla farkı dengede tutan sarı-kırmızılılar mücadeleyi 75-65 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.