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Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76

Eurocup Women eleme maçında Elazığ İl Özel İdare, ikinci maçta da PAOK’u 80-76 mağlup ederek, B Grubu’na yükselen taraf oldu.

Spor 30.09.2021, 21:33
Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76

Eurocup Women eleme maçında Elazığ İl Özel İdare, ikinci maçta da PAOK’u 80-76 mağlup ederek, B Grubu’na yükselen taraf oldu.

Eurocup Women eleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan ekibi PAOK’u rövanş maçında da yenmeyi başardı ve B Grubu’nda yer almaya hak kazandı. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan ve dengeli başlayan maçın ilk periyodunu Yunanistan ekibi 26-24 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı azaltan Elazığ İl Özel İdare, devreye 42-42’lik eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte Morgan ve Albina Razheva’nın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Elazığ ekibi 60-53 periyodu önde tamamladı. Mücadelenin son periyodunda da hata yapmayan Bordo-Beyazlılar, salondan 80-76’lık galibiyetle ayrıldı ve Eurocup Women B Grubu’na yükseldi.

Elazığ İl Özel İdare’de Kolby Morgan kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynarken, PAOk’ta Zafeirenia Karlafti’nin 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Müsabakayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık da protokol tribününden takip etti.

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