EuroCup: Frutti Ekstra Bursaspor: 95 - U-BT Cluj-Napoca: 80
EuroCup Erkekler Basketbol 6. hafta maçında Frutti Ekstra Bursaspor, Rumen temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar mücadeleden 95-80 galip ayrıldı.
EuroCup Erkekler Basketbol 6. hafta maçında Frutti Ekstra Bursaspor, Rumen temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar mücadeleden 95-80 galip ayrıldı.
Salon: Tofaş
Hakemler: Sreten Radovic, Marcin Kowalski ve Alberto Baena
Bursaspor: Derek Needham xxx 21, Onur Alp Bitim xxx 26, Zach Auguste xx 10, David Dudzinski xx 6, Anthony Clemmons xx 16, Yiğitcan Saybir x 3, Enes Taşkıran x, Ömer Utku Al xx 11, Ahmet Düverioğlu x 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
U-BT Cluj-Napoca: Karel Guzman xx 16, Nemanja Gordic xx 13, Stefan Bircevic x 4, Emanuel Cate xx 16, Leonardo Meindl xx 12, Sanders x, Nandor Kuti x, Stipanovic x, Richard xx 11
Başantrenör: Mihai Silvasan
1. Periyot: 24-19 (Bursaspor lehine)
Devre: 42-42
3. Periyot: 67-55 (Bursaspor lehine)