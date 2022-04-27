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Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı bölgeye gelip villa yapan vatandaş da suya 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız"
EuroCup çeyrek finalinde Sloven ekibi Cedevita Olimpija’yı 85-83 mağlup eden Frutti Extra Bursaspor, yarı finale yükseldi.
EuroCup çeyrek finalinde Sloven ekibi Cedevita Olimpija’yı 85-83 mağlup eden Frutti Extra Bursaspor, yarı finale yükseldi.
Spor 27.04.2022, 22:48
EuroCup çeyrek finalinde Sloven ekibi Cedevita Olimpija’yı 85-83 mağlup eden Frutti Extra Bursaspor, yarı finale yükseldi.