EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine 4. torbadan katılacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine 4. torbadan katılacak.
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 elemelerinde torbalar belirlendi. 9 Ekim’de gerçekleşecek kura çekimi öncesi A Milli Futbol Takımı, 4. torbada yer alıyor.
53 ülkenin katılacağı elemeler 10 gruptan oluşacak. Eleme gruplarının 7’sinde 5, 3’ünde ise 6 takım yer alacak. Müsabakaların ardından grup birincileri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım, Mart 2024’te yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:
1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn