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EURO 2024 Elemeleri’nde A Milli Takım’ın rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024 Elemeleri’nde A Milli Takım’ın rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Spor 09.10.2022, 13:43
EURO 2024 Elemeleri’nde A Milli Takım’ın rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.