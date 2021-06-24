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EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda grup müsabakaları tamamlanırken, son 16 turunda oluşan eşleşmeler de belli oldu.

Spor 24.06.2021, 09:47
EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları bu akşam oynanan müsabakaların ardından noktalandı ve son 16 turu eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Son 16 turu karşılaşmaları 26, 27, 28 ve 29 Haziran'da oynanacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan eşleşmeler ve müsabaka tarihleri şu şekilde:

26 Haziran Cumartesi
İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka

27 Haziran Pazar
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz

28 Haziran Pazartesi
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre

29 Haziran Salı
İngiltere - Almanya
İsveç - Ukrayna

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