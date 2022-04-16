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Eşref Hamamcıoğlu: "Bütün genel kurul üyelerimizi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, 30 Nisan’da yapılacak seçime üyeleri davet ederek, "Lütfen bütün genel kurul üyelerimizi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Yapılanlar eleştiri hakkına sahip olmak istiyorsak 30 Nisan’da sandık başında buluşalım. Tercihiniz kim için olursa olsun, bu demokratik hakkınızı kullanmazsanız, Galatasaray elimizden kaymak üzere" dedi.

Spor 16.04.2022, 15:49
Eşref Hamamcıoğlu: "Bütün genel kurul üyelerimizi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, 30 Nisan’da yapılacak seçime üyeleri davet ederek, "Lütfen bütün genel kurul üyelerimizi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Yapılanlar eleştiri hakkına sahip olmak istiyorsak 30 Nisan’da sandık başında buluşalım. Tercihiniz kim için olursa olsun, bu demokratik hakkınızı kullanmazsanız, Galatasaray elimizden kaymak üzere" dedi.

Galatasaray’ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. Zor bir dönemeçte olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Çok engebeli bir yola girmek üzereyiz. Burak Elmas’a ve kurullarına görev alan arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iş zaman ayırmanız gerektiriyor. He türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes bir teşekkürü hak eder. Kendimi anlatmayacağım. Kendimi bildim bileli bu camiada çeşitli görevler aldım. Divan başkanlığı ve divan başkanlığı yardımcılığı yaptım. Bu süre içinde ve önceki yıllarda tecrübe edindim, deneyim biriktirdim, gözlemler yapma fırsatı buldum. Bunların sonunda da bugün camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit etme fırsatına eriştim. Bunların bir kısmını son genel kurulda bahsettim. Eksiklerimiz; tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar yönetimi ve marka değeri. En büyük eksiliğimiz bunlardır. Bu eksikliklerden dolayı da kulübümüz içine düştüğümüz durumdadır. Akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlığın olmadığı stratejik yaklaşım eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vaat ederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde yaşıyoruz. Artık Galatasaray’da bu gerçeklerin farkına varıp, ayaklarımızı yere basma zamanımız geldi de geçiyor. Pembe tablolarla maalesef bizi pembe hayallere götürüyor. Beklentilerimiz çok artıyor. Beklentiler artınca üyeler arasında ilişkiler sertleşiyor. Kişisel yaralamalara kadar gidiyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bir linç kültürü başladı. İnsanları sevmeye bilirsiniz ama saymak zorundasınız. Yaptıklarını eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür etme şansımız yoktur. Maalesef son genel kurulda da yaşadık. Galatasaray’ın en büyük zenginliklerinin farklılıklar olduğunu unutmuş görünüyoruz. Farklı oy kullananlar cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada linç edildiler. Bu bize yakışmaz. Bu büyük eksiklik ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Şimdi birlik olma zamanı, beyaz sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray’ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Bu radikal kararları almaktan çekinmemeli Galatasaray genel kurulu. Bunun hesabını da herkes verir" diye konuştu.

"Galatasaray’da bugün sorumluluk alan herkes baş üstünde taşınmalıdır diye düşünüyorum" diyen Hamamcıoğlu, "Buna geçmiş dönemde yönetimde olan da dahil. Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya herhangi bir medya önünde linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım adına kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunun da böyle bilinmesi lazım" şeklinde konuştu.

"30 Nisan’da sandık başında buluşalım"

Galatasaray’daki eksikliklerden bahseden Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray’ın şu anda sıkıntı çektiği en temel eksiklik, Galatasaray’da mali sorunlar vardı, hep konuşulurdu. Galatasaray bugün Türkiye’nin en büyük markası olduğu için en çok Galatasaray’ın mali sorunları konuşuluyor. Emin olun artık mali sorunlarımız halletme imkanına sahip olmamaya başladık, kendi aramızdaki idare eksiklerden, dayanışma eksikliğinden dolayı. Şu anda Galatasaray diğer kulüpler gibi sermayesini kaybetmiş olabilir ama asıl kaybettiğimiz en önemli sermaye, kurumlardan olmazsa olmaz olan psikolojik sermayemizi kaybettik. Bu psikolojik sermaye, öz yeterlilik, iyimserlik, umut, motivasyon ve dayanıklılıktan oluşuyor. Camiamız bunları kaybetmiştir. Bizlere düşen bunları tekrar bir araya getirmemiz lazım. Bunun için de ne ben ve arkadaşlarımız yeterli oluruz buna ne dışarıdan bize destek verecek çalışma grupları. Topyekun bu camianın konsolide olarak güçlü bir genel kurul iradesiyle bu defa başkan ve yönetimi seçmesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz dönemeç çok zor bir dönemeç. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu Galatasaray’ın camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bunun için de lütfen bütün genel kurul üyelerimizi bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Yapılanlar eleştiri hakkına sahip olmak istiyorsak 30 Nisan’da sandık başında buluşalım. Tercihiniz kim için olursa olsun. Bu demokratik hakkınızı kullanmazsanız Galatasaray elimizden kaymak üzere" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu daha sonra projeleri anlattı ve ekibini tanıttı.

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