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Eşref Hamamcıoğlu adaylık başvurusunu yaptı

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, imzaları teslim ederek adaylık başvurusunu yaptı.

Spor 08.04.2022, 12:26
Eşref Hamamcıoğlu adaylık başvurusunu yaptı

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, imzaları teslim ederek adaylık başvurusunu yaptı.

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da aday olan Eşref Hamamcıoğlu, başvurusunu yaptı. Hamamcıoğlu, Nef Stadyumu’nda bulunan divan başkanlığına gelerek imzalarını teslim etti ve adaylığını resmiyete kavuşturdu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Erken seçim yapılıyor. Olağan Genel Kurul sonrası böyle bir karar alındı. 30 Nisan’da seçim var. Galatasaray’ın içinde yaşamış olduğu duruma bakılınca her zamankinden daha fazla olunan birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var. Her Galatasaray Spor Kulübü üyesi, irfanı hür, vicdanı hür üyelerden oluşmakta. Hep birlikte hareket etmek lazım. Fikir ayrılıkları olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını Galatasaray’ın geleceği için avantaja çevirmek üzere ekip arkadaşlarımla birlikte bir yola çıktık. Umarız genel kurul teveccüh gösterecektir. Diğer rakip adayımızla birlikte bu yarışa giriyoruz. Kime teveccüh gösterirse onla birlikte hareket etmeye hazırız" diye konuştu.

"Bu Galatasaray’ın iç işidir"

Dernekler Kanunu çerçevesinde sarı-kırmızılı kulübünün denetime tabi tutulmasının seçimi etkileyip, etkileyemeyeceği ile ilgili sorulan soruya Hamamcıoğlu, "Normal olarak kanun ve Galatasaray’ın tüzüğü çerçevesinde bu seçimin iptal olması söz konusu olmaması lazım. Çünkü iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim genel kuruldan alınmadı, yönetim kurulu tarafından alındı. Bu Galatasaray’ın iç işidir. O bakımdan seçimin iptali söz konusu olmaması lazım, tüzük ve hukuk çerçevesinde. Aksi karar çıkarsa uymaktan başka çaremiz yok. Bu Galatasaray’ın iç konusudur. Konuya böyle yaklaşıyoruz" cevabını verdi.

Seçimin 2 adayla geçecek olmasının hatırlatılması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray’da adaylı seçim, Galatasaray’ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim söz konusu olamaz. Çünkü Galatasaray, demokrasi bakımından Türkiye’ye örnek olan, her şeyden önce sivil toplum örgütüdür. Biz o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Bu sefer 2 oldu. Bundan önce 5’ti. 2 olmasının, 5 olmasının bizim açımızdan bir farkı yok. Diğer başkan adayı ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli, Galatasaray’a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. Umarım Galatasaray’ın kalite seviyesine uygun bir seçim süreci yaşarız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı"

Galatasaray’ın kaotik bir durum yaşadığını ifade eden Hamamcıoğlu, "Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımla birlikte tüm popülist söylemlerden kaçınarak bu işe aday olduk. Daha önce bu popülist söylemlerin zararlarını hep birlikte gördük. Şu anda Galatasaray’ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil, hiç kimse sağlayamaz bunu. Ancak finansal kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği sözleşmesi çerçevesinde ve yeni çıkan Spor Yasası taslağı çerçevesinde zaten hiç kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun olamadığını hep birlikte yaşadık. Bizim gelir getirici kalemlerimiz ve finansal kaynaklarımız üzerine çalışıyoruz, hazır sayılır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Bunları zamanı gelince açıklarız" dedi.

"Çok daha farklı önceliklerimiz var"

Seçilmesi durumunda Futbol Takımı Teknik Direktörü Domenec Torrent ile devam edip, etmeyeceği ile ilgili soruya ise Eşref Hamamcıoğlu, "Geçen seçimlerde söylediğim şeyi aynı şekilde tekrar ediyorum; Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. En az bundan önceki genel kurul kadar önemli bir genel kurul. O bakımdan Galatasaray’ın geleceğini ilgilendiren bu önemli bu genel kurulu bence futbol şubesi hocası düzeyine indirgememek lazım. Çok daha farklı önceliklerimiz var. Yönetime geldikten sonra görevlendireceğimiz profesyonel arkadaşlar kararlaştırırlar, çalışmalarını yaparlar, yönetimimize getirirler. Tartışırız, karar veririz, yaparız. Şu anda hiçbir peşin fikrimiz ve hükmümüz yok. Şu anda Galatasaray’ın bir yönetimi var, görev başında hocası var, sözleşmesi var. Kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir" açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu listesi

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetim kurulu listesi şöyle:

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Asil üyeler: Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman, Tamer Saka

Yedek üyeler: Sadık Burçin Tuncel, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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