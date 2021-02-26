Espor dünyasının önde gelenleri sanal İstanbul’da buluşuyor

En rekabetçi mobil oyun arenalarından biri olan Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finali, ilki yaşatmak için Türkiye’ye geliyor. 13 günlük gaming festivaline ev sahipliği yapacak İstanbul’un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılıyor. Böylece 28 ülkenin finalistleri, İstanbul’un sanal ortama aktarılmış tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek.

Red Bull M.E.O. Dünya Finali, sanal ortama aktarılan İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye dahil, 28 ülkeden ülke finalistleri şampiyonluk için yarışacak. PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE finali Haydarpaşa Garı’nda, Teamfight Tacticsfinali Ortaköy’de, Hearthstone finali ise Kapalıçarşı’da gerçekleşecek.

Verilen bilgiye göre, 17 Mart’ta başlayacak 13 günlük gaming festivali aynı zamanda İstanbul’u keşfetmek için inovatif bir yol sunacak. Mobil oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatacak Red Bull M.E.O. Dünya Finali 13 gün süreyle bir gaming festivaline dönüşüyor. Bu süre boyunca, Sultanahmet Meydanı ve Galata Kulesi gibi tarihi yerlerin olduğu şehrimizin en önemli noktaları sanal olarak gezilebilecek. Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarıyla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

Şampiyonluk heyecanı ise 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak.

Türkiye’yi iki takım temsil edecek

Yarışmanın PUBG MOBILE finalinde dünya da ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı yarışmanın Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en üretici ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en kreatif videoyu çeken ve belirtilen adımlarla sosyal medya hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Detaylı bilginin RedBull.com/ARmeo adresinde yer aldığı belirtildi.