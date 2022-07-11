Eskrimde Bursa’dan bir yıldız doğuyor

Eskrime 8 yaşında flöre ile tanışan ve kısa süre içinde Eskrim Türk Milli takımına seçilen Tolga Aslan, sonraki 8 yılda katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 73 madalya alarak hem Bursa’nın hem Türkiye’nin adını altın harflerle yazdırdı.

Bireysel olarak katıldığı müsabakalarda kürsüden inmeyen genç sporcu, Türk Milli Takımı’nın başarısında da önemli rol oynadı. Bursa’nın yetiştirip Avrupa ve dünya sahnelerine gönderdiği Tolga Aslan’ın hedefi, 2024’te Fransa’da yapılacak olimpiyatlar.

Bursa’da faaliyet gösteren Barış Övünç Eskrim Akademisi’nde flöre branşında başladığı eskrim hayatına kılıç branşıyla devam eden genç sporcu, ilk olarak il genelinde yapılan yarışmalarda kürsüye çıktı. Ardından ilk altın madalyasını Karabük’te düzenlenen müsabakalarda ‘Süper Minikler’ kategorisinde aldı. 2005 Bursa doğumlu olan genç sporcu, henüz 10 yaşında iken 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 11 yaşında katıldığı Bulgaristan Burgaz CUP Eskrim müsabakalarında ise Minikler dalında uluslararası alanda ilk altın madalyanın sahibi oldu. Tolga Aslan, 11 yaşında 4 altın, 2 bronz, 12 yaşında 6 altın, 4 gümüş, 2 bronz, 13 yaşında ise biri uluslararası müsabakalarda olmak üzere toplam 10 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya elde etti. Aslan, sonraki yıl katıldığı İspanya’nın Barselona şehrindeki Minikler U-14 CC Turnuvasından bronz madalya ile döndü. 2021 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde düzenlenen müsabakalarda sıralamaya girmeyi başaran Aslan, aynı yıl Macaristan’ın Gödöllü şehrinde yapılan Yıldız U-17 CC müsabakalarında ise bireysel olarak bronz madalyanın sahibi olurken, takım olarak altın madalyanın kazanılmasında büyük emek verdi.

2021 yılı Tolga Aslan için kürsüden kürsüye koştuğu bir yıl oldu. Bulgaristan Sofya’da Türkiye takım halinde birinci oldu. Özbekistan Taşkent’te, Romanya Bükreş’te ve Sırbistan Novisad’da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na katılan genç sporcu, bireysel olarak aldığı 1 altın ve 1 bronz madalyanın yanı sıra, Türk Milli Takımının takım halinde başarısı için ter döktü.

A Milli Takım sporcusu Tolga Aslan son olarak, Haziran ayında Antalya’da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası’na katılarak Eskrim Türk Milli Takımını takım halinde bronz madalyaya taşıdı. Bu başarı, 99 yıllık Türkiye Eskrim tarihinde de bir ilk oldu. Tolga Aslan, 8 yıl içinde ulusal yarışmalarda 29 altın, 11 gümüş ve 24 bronz, uluslararası yarışmalarda ise 4 altın, 5 bronz olmak üzere toplamda 33 altın, 11 gümüş ve 29 bronz madalyanın sahibi oldu.

8 yılda toplam 73 madalya kazanan genç sporcu, yeni hedefini; olimpiyatlar olarak açıkladı. Ağustos 2024’de Fransa’da düzenlenecek Yaz Olimpiyatlarında madalya kazanmak için yoğun bir çalışma yürüten genç sporcu; 15-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası’nda ve ardından da 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek olan 5. İslam Dayanışma Oyunları’nda madalya kovalayacak.

Kahire’deki Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere Ankara’daki milli takım kampına giden Tolga Aslan, “Hedefim al bayrağımızı göndere çektirmek ve istiklal marşımızı tüm dünyaya defalarca dinletmek. Bunun için var gücümle çalışmaktayım. En büyük hayalinim olimpiyatlara katılmak ve buradan madalyalarla dönmek. İnşallah beni olimpiyatlarda da göreceksiniz. Öncelikle aileme ve beni bu günlere yetiştiren hocalarıma, destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.