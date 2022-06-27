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Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta başladı

Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası” bin 404 sporcunun katılımı ile başladı.

Spor 27.06.2022, 10:49
Eskrim Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta başladı

Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Eskrim U10-U12-U14 Epe Flöre Türkiye Şampiyonası” bin 404 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Eskrim Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu’nda start alan şampiyonaya 37 ilden bin 404 sporcu katılım sağlıyor.

U10-U12-U14 Epe Flöre kategorilerde düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi 30 Haziran Perşembe günü yapılacak. Heyecan dolu şampiyona 5 Temmuz Salı günü sona erecek.

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