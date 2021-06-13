Eskrim Türkiye Şampiyonası coşkuyla başladı

Adapazarı’nın Kurtuluşu’nun 100. yılı Eskrim Türkiye Şampiyonası’nın açılışında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “25 farklı şehirden 828 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın hayırlı olmasını diliyor; sporla, kültürle, sanatla hayat bulan birlikteliğimizi borçlu olduğumuz kahramanlarımızı dualarla yad ediyoruz. Adapazarı, sporla güzel” dedi.

Adapazarı’nın Kurtuluşu’nun 100.yılı Eskrim Türkiye Şampiyonası U10-U12-U14 Epe-Flöre-Kılıç dallarında Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonunda başladı. Açılış programına Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri katıldı. Şampiyonanın açılışında sporcularla sohbet eden ve bir konuşma gerçekleştiren Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100’üncü yılına sayılı günler kala böylesine güzel bir etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Adapazarı’nın asırlardır aynı hikayeyi paylaşanların ve kardeşçe yaşayanların buluştuğu bir kültür coğrafyası olduğunun altını çizen Başkan Işıksu, “Tarihten günümüze bir arada olmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Adapazarı’mızda, sporla, kültürle, sanatla hayat bulan birlikteliğimizi borçlu olduğumuz nice kahramanımızı hayır dualarıyla yad ediyoruz” diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi olarak sporda birçok branşta çok önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “2019 yılında kurduğumuz Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Boks, Judo, Tenis, Taekwondo, Kick-Boks, Okçuluk, Kano, Triatlon, Modern Pentatlon, Özel Sporcular (Yüzme), Karate, Atletizm ve E-Spor olmak üzere 13 branşta ulusal ve uluslararası alanda dereceleri olan ve gelecek vaat eden sporcularımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Birçok önemli organizasyonu gerçekleştirdik ve bugün de bir aradayız. Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına Eskrim Türkiye Şampiyonasını destekleyerek, çok özel ve bizlerde müstesna bir yeri olan etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Diğer sporlar gibi, eskrim sporunun da gittikçe daha da ilgi gören bir spor olmasından dolayı oldukça mutluyuz. 25 farklı şehirden 828 sporcumuzun katıldığı, sporun birleştirici gücünü hissettiğimiz bu şampiyonada, yarışın yerini rekabete, kazanmanın yerini dostluğa bıraktığını görmekten oldukça memnunuz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Adapazarı, sporla güzel” şeklinde konuştu.

25 şehir, 828 Sporcu

U10-U12-U14 Epe- Flöre-Kılıç kategorilerinde Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 25 ilden 828 sporcunun mücadele ettiği Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Eskrim Türkiye Şampiyonası, 20 Haziran 2021 Pazar Günü sona erecek.