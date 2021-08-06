Eskrim Federasyon Başkan Adayı Erdal Yılmaz: “Eskrim federasyonu bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacaktır”

Eskrim Federasyonu Başkan Adayı Erdal Yılmaz Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde başkan adaylığını açıkladı. Başkan Adayı Erdal Yılmaz, “Eskrim federasyonu bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacaktır” dedi.

Eskrim Federasyonu’na başkan adaylığını açıklayan Erdal Yılmaz, TSYD Ankara Şubesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdal Yılmaz, olimpiyatlardaki sonuçlarda mevcut yönetimin tercihleri ve tecrübelerinden kaynaklı madalya alınamamasına da değindi.

Eskrim sporuna hiperaktivite tedavisi gören oğlunun doktorunun tavsiyesi üzerine girdiklerini aktaran Başkan Adayı Yılmaz, “Eskrim sporu ailemize, hiperaktivite tedavisi gören oğlum Aziz Yılmaz’ın doktorunun isteği üzerine girmiş olup diğer çocuklarımdan Muhammed Yasin Yılmaz ve Esin Ruveyda Yılmaz’ın da eskrim sporcusu olmasıyla bizim için önemli ve vazgeçilmez bir spor haline gelmiştir. Aile hayatımızı ve dünyaya bakışımızı değiştiren eskrim branşı, şahsım için belli periyotlarla yapılan bir spor aktivitesi, zorunlu zamanın dışında vakit ayırabileceğim bir hobi, arkadaş ve iş çevresinde kullanacağım bir kartvizit olarak değil, tüm bunların ötesinde yaşamımın büyük bir parçası olan önemli bir değeri ifade etmektedir. Aynı zamanda, eskrim antrenmanları ve müsabakalarına mevcut federasyon yönetiminden daha fazla gitmiş olan eskrim sporunun sevdalısıyım. Antrenmanlarından müsabakalarına neredeyse her hafta katıldığım eskrim faaliyetlerinde; antrenörler, aileler, sporcular ve kulüp yöneticileri ile bir araya gelme fırsatım oldu bu da eskrim branşında yaşanan sorunların çözümlenmesi, çocuklarımızın geleceği, eskrim federasyonunun faaliyetlerinin gelişmesi, branşın yaygınlaşması, huzurlu ve mutlu bir spor ortamı oluşması adına sürekli istişarelerde bulunmamıza vesile oldu” ifadelerine yer verdi.

“Eskrim sporunun geleceğini düşünenlerle federasyon yönetimine aday çıkarma kararı alınmıştır”

Mevcut yönetimde bulunan sorunlardan dolayı adaylığını açıkladığını aktaran Erdal Yılmaz, “Eskrime gönül vermiş tüm paydaşların; görüş, öneri ve taleplerine yönelik sesleri maalesef bir türlü duymayan, tek kişilik bir yönetimi benimseyen federasyon yönetim anlayışıyla diyalog imkânının bulunmaması üzerine eskrim sporunu sahiplenerek eskrim sporunun geleceğini düşünenlerle istişarelerimiz sonucunda federasyon yönetimine aday çıkarma kararı alınmıştır.

Bunun neticesinde eskrim branşında büyük bir birlik oluşturarak ekip olarak çalışmalara başladık. Öncelikle Eskrim sporunun yapıldığı tüm illere giderek illerdeki eskrim kulüpleri ziyaret edip görüş ve bilgi alışverişlerinde bulunduk. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de geniş kapsamlı toplantılar esnasında eskrim branşında önemli isim ve değerlerin yer alacağı bir federasyon yapısı kurularak bu girişiminde başkan adayı olarak da şahsımın önderlik etmesini kararlaştırdık” şeklinde konuştu.

“Sporcusuyla, antrenörüyle, kulübüyle, hakemiyle uluslararası arenada kendinden söz ettirecektir”

Olimpiyatlardaki sporcuların performanslarını değerlendiren Yılmaz, “Yeni branşlarda yeni madalyaların gelmiş olması elbette bir başarıdır. Yeterli değildir ama bu yarınların ayak sesleridir. Yeni branşlarda yeni madalyaların alınması taktir edilmesi gerekir. Türk Eskrimi sadece Türkiye’de veya Avrupa’da değil, dünyada söz sahibi bir spor olarak anılacaktır. Sporcusuyla, antrenörüyle, kulübüyle, hakemiyle uluslararası arenada kendinden söz ettirecektir” dedi.

“Yaşanan sıkıntı ve sorunlar son dönemde madalya kaybetmemize sebep olmuştur”

Federasyon başkanlık seçiminin üç aday üzerinden gideceğini ve medeni bir şekilde sonuçlanmasını dileyen Eskrim Federasyonu Başkan Adayı Erdal Yılmaz, “Üç adaylı bir seçim olarak gözüküyor. Seçimin medeni bir şekilde geçmesi en büyük arzumuz. Bu noktada diğer adaylara başarılarımı iletiyorum. Camiamız çok acılar yaşadı, çok ötekileştirildi. Biz yaklaşık iki yıldır fiili olarak sahadayız, iki yıldır bir hafta öncesine kadar 25, 30 bin kilometrelere yakın yolculuklar yaptık. Hiçbir kulüp ayrımı yapmadan bütün kulüpleri ziyaret ediyoruz. Biz Türkiye Eskrim Federasyonu içerisindeki kutuplaştırmayı ve ötekileştirmeyi kaldıracağız. Bunu yapamadığımız zaman başarı gelmeyecektir. Yaşanan sıkıntı ve sorunlar son dönemde madalya kaybetmemize sebep olmuştur. Almamız gereken birçok madalya yanlış yönetimler, yanlış tercihler ve yanlış bakış açılarından dolayı madalyalarımız dahi gitmiştir. Dünya altıncısı arkadaşımızın madalya alamama şansı yoktu ya da dünya sekizincisi olan sporcumuzun madalyası resmen yanlış tercihlerden dolayı madalyayı kaybetmiştir. Biz asla ötekileştirmeyeceğiz, camianın sesini federasyonun yönetimine aktaracağız. Bu noktada ne gerekiyorsa yapacağız. İş hayatımdaki bütün çalışmaları bir tarafa bıraktım. Bütün mesaimi eskrim federasyonuna ayıracağım. Liyakat ve ehliyet esaslı bir anlayış olacak. Eskrim federasyonunu eskrimciler yönetecek” diye konuştu.