Eskişehirspor’un yeni başkanı Erkan Koca oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren Erkan Koca, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

6 Ocak’ta yönetime aday çıkmaması nedeniyle ara verilen Eskişehirspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde devam etti. Toplantı, Divan Kurulu Başkanı Orhan Kesikoğlu açılış konuşması ile başladı. Konuşmanın ardından kulübün yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Kulübün 2023 Ocak ayı itibariyle borç tutarı 315 milyon 136 bin 323 TL olarak açıklandı.

“Transfer yasağını kaldırmak için bizim 87 kişiden imza almamız gerekiyordu”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olmadı. Görevini bırakan Şimşek, kongrede yaptığı konuşmada, “Transfer yasağını kaldırmak için bizim 87 kişiden imza almamız gerekiyordu. Bu imzaları alırken de 87 kişide olan 127 dosyayı halletmemiz gerekiyordu. Futbolcularla birlikte avukatlarını da ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü bütün dosyalar avukatlardaydı. Aldığımız tüm dosyaları TFF’ye teslim ettik ve 15 adet açık dosyamız gözüküyor. Bu dosyalardan 2 tanesinden malum takım ve şu an vekillik yapan eski antrenörümüze ait. Bu dosyaları vali bey çözeceğini söyledi. Biz bu 2 dosya ile hiç uğraşmadık. Geri kalan 7 dosya ise anlaşma sağlanan, ama henüz imza alınamayanlar. Bu dosyaların toplam bedeli 300 bin liraydı. Bu 300 bin lirayı yönetim olarak bir şekilde karşılayabileceğimizi düşündük. Geri kalan 6 dosyadan da futbola devam edeni var etmeyeni var, ticaretle uğraşanı var. Bu 6 dosyanın da toplam bedeli yaptığımız pazarlıklar sonucu 1 milyon 600 bin lira. Bu dosyalarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyordu” ifadelerini kullandı.

“Transferi açmak için elimizden ne geliyorsa çaba göstereceğiz”

Divan Kurulu’nun yönetim kurulu listesi için çağrıda bulunmasının ardından Erkan Koca başkanlığındaki liste divana teslim edildi. Tek aday olarak seçime giren Erkan Koca, oy birliğiyle başkan seçildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Koca, “Sizlerin karşısına Eskişehirspor’un gençliğini inşa edebilecek genç bir yönetim kurulu listesiyle çıkıyoruz. 2 dönem beraber görev yaptığımız, uzun yıllardır abilik-kardeşlik yaptığımız Mehmet Şimşek beyefendiye genç, dinamik yönetimimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu şehrin kardeşleriyiz. Şehrin abilerinin bu kardeşlerine el uzatacağına eminim, yürekten de istiyorum. Göreve geldiğimiz bu günden itibaren transfer tahtasının son durumuna bakacağız. Transferi açmak için elimizden ne geliyorsa çaba göstereceğiz. Bunun yanında takımımızın bu ligde kalması için, ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak için gece ve gündüz çalışacağız, çalışmaya da devam edeceğiz. Eskişehirspor benim ve bizim için siyaset üstüdür” dedi.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Erkan Koca başkanlığındaki yönetim kurulunun mazbatalarının teslim edilmesiyle sona erdi. Erkan Koca başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

-Ulaş Entok

-Özgür Marankoz

-Oğuz Şengel

-Niyazi Çelik

-Tamer Yavuz

-Hasan Fıstık

-Ahmet Can Akdemir

-Fırat Akçoray

-Hakan Sayın

-Sefa Üstünbaş

-Mustafa Kemal Bandırma

-Şükrü Sünger

-Mehmet Altsoy

-Serkan Fidan

Yönetim kurulu yedek listesi:

-Emre Alhan

-Yusuf Ünal

-Metin Ayva

-Mustafa Emin Cırık

-Mustafa Güleryüz

-Anıl Koçhan

-Serdar Tepe

-Nuri Furkan Şen