Eskişehirspor’un borcu 234 milyon 923 bin lira olarak açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı’nda kulüp borcunun 234 milyon 923 bin lira olduğu açıklandı.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından 2020-2021 dönemi mali ve idari raporları okunarak, gelir gider bilançosu ile 2020-2021 sezonu tahmini bütçesi açıklandı. Mali rapor oy çokluğuyla ibra edildi. Eskişehirspor’un 15 Eylül itibarıyla borcunun 234 milyon 923 bin lira olduğu bildirildi. Geçen hafta aynı saatte yapılması planlanan kongrenin ertelenmesi nedeniyle, bugün tekrarlanan kurul toplantısında yasal delege çoğunluğu aranmadı.

Genel kurulda konuşma yapan Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Eskişehirspor’un çok sorunlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Şehrin de kulübe inancının azaldığının altını çizen Akgören, “İnşallah Allah bizlere bu salona sığmadığımız, stadyumlara sığabildiğimiz günler nasip eder. Mali genel kurulu arkadaşlarımız anlattı. Anlatılacak çok şey var. Saatlerce anlatabilirim. Nereden geldiğimizi ve bu 10 aylık sürede neler yaptığımızı tane tane anlatabilirim. Kağıt kullanmadan aklımdan anlatabilirim. Dertlerimiz bütün şehir tarafından bilinen dertler. İnsanlar artık bunların konuşulmasından rahatsız olur pozisyona gelmiş. Bu şehirde Eskişehirspor artık bir kapansa da biz de böyle bir dertle uğraşmayalım, kimse bizim kapımıza gelmesin diye düşünen çok ciddi bir kitle var. Ben bunu önceden de biliyordum ama şu 10 aylık başkanlık sürecinde çok fazla şahit oldum” şeklinde konuştu.

“Borçların artarak devam etmesi insanlarda bıkkınlık oluşturmuş”

Şehir halkının desteklerine rağmen kulüp borçlarının artarak devam ettiğini ve insanlarda bıkkınlık oluşturduğunu dile getiren Mustafa Akgören, “10 ay önce bu salonda bu kürsüde görevi kabul ettim. Görevi kabul ederken ne şartlar altında kulübün yönetim kuruluna geldiğimizi herkes biliyor. Biz bu takımı nasıl toparlayacağımızı düşünürken bazen enerjimiz çok düşüyor, çıkmaza düşebiliyoruz. Ancak bu şehirde Eskişehirspor’un dertlerine çare bulabilecek insanı, kurumu bir araya getiremiyoruz. Aslında herkes bu şehirde Eskişehirspor’a az veya çok yardım yapmış. Bu yapılanlardan sonra borçların hala bitmeyip, artarak devam etmesi insanlarda bıkkınlık oluşturmuş. Onlara hak veriyorum. Bitmeyen bir borç batağı var. Hakikaten çok zor süreçlerden geçiyoruz. Bazen hak etmediğimiz derece eleştirildiğimizi duyuyorum. Burada ben ve arkadaşlarım, yukarıda Allah şahit, sıfır menfaatle hizmet veriyoruz. Ben muhasebecime talimat veriyorum; kim isterse gelip kulüp paralarının neye harcandığını kontrol edebilir” diye konuştu.

“Borcun yüzde 40’ına bu işi bitirebiliriz”

Toplam borcun sadece Eskişehirspor Kulübü Futbol Ailesi’ne olan kısmının soruna yol açtığını aktaran Mustafa Akgören, “Sorun çok. Tabloyu okuduk. Yaklaşık 235 milyon lira borç gözüküyor. Borçlarımızın dörtte biri döviz borcu. Bu borcu kapatabileceğimize inanıyorum. 235 milyon liranın yüzde 40’ına biz bu işi bitirebiliriz gibi duruyor. Bu borcun rakamsal kısmı 130 milyon lira gibi bir rakam. FIFA ve TFF borçları ayrı bir şey. 130 milyonluk rakam futbol ailesine olan borçlar ve bunları ödersek sorunlarımızın yüzde 80’ini halletmiş oluruz. Futbol ailesine olan borçları da 50-60 milyona liraya kapatabiliriz. Bireysel açıdan büyük rakamlar ancak şehir için hiçbir şey değil. Eskişehir’in en büyük sorunu Eskişehirspor. Eskişehir şehir olarak bu borcun üstesinden gelebilecek güce sahip. Burası benim sokaklarında koştuğum şehir. Biz yönetim kurulu olarak o kurtuluş günü gelene kadar bu kulübü yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Eskişehirspor’un Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında Eskişehirspor’un zor bir süreçten geçtiğine değinen Kurt, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Borç durumu belli, bu şartlar altında yönetim kurulumuza hepimizin destek olması lazım. Eğer herkes Eskişehirspor’u seviyorsa, herkes elini taşın altına koymalı. Herkes olağan üstü çaba harcıyor. Yönetim kurulumuz da kimseyi geri çevirmiyor ve çok çaba harcıyor. Başarı Eskişehirspor için özlenen bir şey. Eğer direnirsek bu başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.