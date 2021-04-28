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Eskişehirspor’dan ‘1 milyon fidan kampanyası’

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yönetim, maddi zorluk yaşayan kulüp için ‘1 milyon fidan’ kampanyası başlattı.

Spor 28.04.2021, 12:29
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Eskişehirspor’dan ‘1 milyon fidan kampanyası’

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yönetim, maddi zorluk yaşayan kulüp için ‘1 milyon fidan’ kampanyası başlattı.

TFF 1. Lig’de son sırada yer alan Eskişehirspor’un alt lige düşmesi kesinleşti. 2020-2021 sezonunda bugüne kadar çıktığı 32 maçta sadece 1 galibiyet alan siyah kırmızılı ekibin borçlar nedeniyle de başı dertte. Sezon içerisinde alacakları karşılığı bazı futbolcularla da yollarını ayıran Eskişehirspor, yeni kaynaklar aramaya yöneldi. Son olarak gelir sağlamak amacıyla yönetim kurulu tarafından ‘1 milyon fidan’ kampanyası başlatıldı. Kulüp, kampanyayı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamayla duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bir direniş daha başlıyor. Güçlerimizi şimdi Eskişehirspor için birleştiriyor, ‘1 milyon fidan’ kampanyasını başlatıyoruz. Camiamızı, doğaseverleri ve efsane taraftarımızı Eskişehirsporumuzun yaşaması için önce Eskişehir’e can suyunu vermeye davet ediyoruz.”
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